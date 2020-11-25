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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Продавав дані спецслужбам РФ: командира Нацгвардії викрито на державній зраді

Один з командирів військового формування Національна гвардія працював агентом Російської Федерації. Службовець повідомляв російським спецслужбам важливу інформацію щодо галузі оборони.

У 2019 році українець передав Генеральному штабу РФ дані щодо міжнародної допомоги Нацгвардії, а також схеми розташування військових об’єктів.

Правоохоронці виявили докази злочинної діяльності під час обшуків у будинку командира та за місцем роботи. Фігуранту справи повідомлено про підозру у державній зраді.

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  • СБУ викрила державну зраду
  • СБУ викрила державну зраду
  • СБУ викрила державну зраду
  • СБУ викрила державну зраду
  • СБУ викрила державну зраду
  • СБУ викрила державну зраду
Продавав дані спецслужбам РФ: командира Нацгвардії викрито на державній зраді / 3 фотографии

СБУ викрила розтрату коронавірусного бюджету у Черкасах

У місті Черкаси очільниця медичного закладу привласнила 2,4 млн грн з бюджету, призначеного для боротьби з Covid-19.

Жінка вкрала кошти під час проведення закупівель. Вона уклала контракт з компанією-постачальником, вказавши значно вищі ціни.

Джерело: СБУ

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