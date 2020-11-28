РФ и боевики “ЛДНР” сорвали новогодний обмен пленными

Новогодний обмен пленными между так называемыми ЛДНР и Украины в конце года может не состояться.

Российские СМИ сообщили, что эту информацию подтвердили представители делегаций РФ и “ЛНР” Трехсторонней контактной группы.

Агрессор обвинил украинскую власть в невыполнении Минских договоренностей.

— Без выполнения всех пунктов договоренностей вероятность обмена до Нового года отсутствует, — высказалась “руководительница рабочей группы ЛНР по обмену” Ольга Кобцева.

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы 28 октября Леонид Кравчук как глава украинской делегации призвал РФ и представителей так называемых ЛНР и ДНР разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами.

Члены украинской делегации ТКГ в своих соцсетях неоднократно заявляли о готовности Украины к переговорам по организации взаимного освобождения пленных.

18 ноября советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Украина предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

На заседании контактной группы 25 ноября глава российской делегации Борис Грызлов обвинил Украину в том, что освобожденные в результате предыдущих обменов лица “подвергаются преследованиям”, что разрушает диалог относительно следующего обмена пленными.