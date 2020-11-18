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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

Украина предлагает осуществить взаимный обмен удерживаемыми до 24 декабря

Украинская сторона в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предлагает провести обмен удерживаемыми до 24 декабря этого года, а именно к Рождеству.

Об этом сообщил советник по информационной политике ТКГ Алексей Арестович.

Он отметил, что сейчас идет практическая работа по подготовке встречи в нормандском формате на высшем уровне.

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Украинская делегация в ТКГ на заседании, которое прошло 11 ноября, призвала вернуть всех удерживаемых лиц до конца 2020 года.

Последний обмен удерживаемыми на Донбассе был 16 апреля 2020. Тогда Украина вернула с оккупированных территорий 19 граждан.

Заседание ТКГ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 11 ноября, ОБСЕ призвала Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе. Также стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ “зеленых коридоров” для малоподвижных граждан. Так они смогут беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

Источник: НАШ

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