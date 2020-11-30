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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Против локдауна и фискализации: под Радой протестуют предприниматели

В Киеве под стенами Верховной Рады на митинг собрались предприниматели.

30 ноября Рада должна проголосовать за поддержку бизнеса во время локдауна, в частности в парламенте должны решать  вопрос по выплатам 8 тыс. грн поддержки для семей с детьми до 10 лет.

Читайте: Лез в драку с копами: на митинге под Радой задержали протестующего

Предприниматели протестуют против локдауна и требуют отменить закон о фискализации малого и микробизнеса.

  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
  • Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)
Против локдауна и фискализации: под Радой протестуют предприниматели / 8 фотографий

Митинг в Киеве под Радой

17 ноября в Киеве под Верховной Радой уже проходил митинг предпринимателей, которые против закона об обязательных кассовых аппаратах с 2021 года.

В Нацполиции заявили — чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители заступили на усиленное дежурство.

Фото: Цензор.НЕТ, PavlovskyNews

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