Митинг предпринимателей в Киеве под Верховной Радой (ФОТО)

В Киеве под стенами Верховной Рады на митинг собрались предприниматели.
30 ноября Рада должна проголосовать за поддержку бизнеса во время локдауна, в частности в парламенте должны решать вопрос по выплатам 8 тыс. грн поддержки для семей с детьми до 10 лет.
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Предприниматели протестуют против локдауна и требуют отменить закон о фискализации малого и микробизнеса.
Против локдауна и фискализации: под Радой протестуют предприниматели / 8 фотографий
Митинг в Киеве под Радой
17 ноября в Киеве под Верховной Радой уже проходил митинг предпринимателей, которые против закона об обязательных кассовых аппаратах с 2021 года.
В Нацполиции заявили — чтобы не допустить нарушений общественного порядка, правоохранители заступили на усиленное дежурство.
Фото: Цензор.НЕТ, PavlovskyNews