PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Проти локдауну та фіскалізації: під Радою протестують підприємці

У Києві під стінами Верховної Ради на мітинг зібралися підприємці.

30 листопада Рада повинна проголосувати за підтримку бізнесу під час локдауну, зокрема в парламенті повинні вирішувати їх питання щодо виплат 8 тис. грн підтримки для сімей з дітьми до 10 років.

Читайте: Ліз у бійку з копами: на мітингу під Радою затримали протестувальника

Підприємці протестують проти локдауну і вимагають скасувати закон про фіскалізацію малого і мікробізнесу.

  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
  • Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)
Проти локдауну та фіскалізації: під Радою протестують підприємці / 8 фотографий

Мітинг під Радою у Києві

17 листопада у Києві під Верховною Радою уже проходив мітинг підприємців, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.

У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці заступили на посилене чергування.

Фото: Цензор.НЕТ, PavlovskyNews

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору