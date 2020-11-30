Мітинг підприємців у Києві під Верховною Радою (ФОТО)

У Києві під стінами Верховної Ради на мітинг зібралися підприємці.

30 листопада Рада повинна проголосувати за підтримку бізнесу під час локдауну, зокрема в парламенті повинні вирішувати їх питання щодо виплат 8 тис. грн підтримки для сімей з дітьми до 10 років.

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Підприємці протестують проти локдауну і вимагають скасувати закон про фіскалізацію малого і мікробізнесу.































Проти локдауну та фіскалізації: під Радою протестують підприємці / 8 фотографий

Мітинг під Радою у Києві

17 листопада у Києві під Верховною Радою уже проходив мітинг підприємців, які проти закону щодо обов’язкових касових апаратів з 2021 року.

У Нацполіції заявили, аби не допустити порушень громадського порядку, правоохоронці заступили на посилене чергування.

Фото: Цензор.НЕТ, PavlovskyNews