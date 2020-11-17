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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Митинг под Радой: между предпринимателями и полицейскими произошли стычки

В Киеве под стенами Верховной Рады протестуют предприниматели, которые против закона об обязательных кассовых аппаратов с 2021 года.

В Нацполиции заявили, что чтобы не допустить нарушений общественного порядка правоохранители заступили на усиленное дежурство.

Читайте: ФЛП смогут работать без кассовых аппаратов еще год — комитет поддержал законопроект

Во время митинга между протестующими и правоохранителями таки возникли не значительные столкновения и толкотня.

  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
  • Митинг под Верховной Радой — видео первых столкновений
Митинг под Радой: между предпринимателями и полицейскими произошли стычки / 4 фотографии

Верховная Рада может отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП, приняв соответствующий законопроект на заседании 17 ноября.

В этот день народные депутаты также намерены рассмотреть во втором чтении внесение изменений в Государственный бюджет 2020 года и в закон О публичных закупках.

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