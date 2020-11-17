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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Лез в драку с копами: на митинге под Радой задержали протестующего

В центре Киева на митинге под Верховной Радой правоохранители задержали мужчину, который провоцировал драку с копами.

Протестующие перекрыли проход в парламент и мешали нардепам попасть в админздание.

— На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок, участники акции не реагировали. Следовательно, полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов, — рассказали в ГУ НП в Киеве.

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В этот момент один из митингующих отказался выполнять требование правоохранителей и пытался спровоцировать с правоохранителями драку.

— Сейчас 50-летнего правонарушителя, жителя Тернопольской области, доставили в территориальное управление для выяснения всех обстоятельств и привлечения его к ответственности, — отметили в пресс-службе полиции.

Митинг в Киеве под Радой

В Киеве под Верховной Радой проходит митинг предпринимателей, которые против закона об обязательных кассовых аппаратах с 2021 года.

В Нацполиции заявили, что чтобы не допустить нарушений общественного порядка правоохранители заступили на усиленное дежурство.

Фото: Страна

Источник: Нацполиция

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