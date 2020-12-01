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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Рада поддержала закон о декретном отпуске для отца

В Украине утвердили право на 14-дневный декретный отпуск для отца новорожденного ребенка или члена семьи, который фактически за ним ухаживает.

За соответствующий законопроект №3695 проголосовал 301 народный депутат.

Никто из депутатов не проголосовал против, однако пятеро — воздержались. Закон был подготовлен по инициативе первой леди Елены Зеленская.

Рада поддержала закон о декретном отпуске для отца

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Новый вид отпуска может предоставляться одному из указанных лиц:

  1. Мужу, жена которого родила ребенка;
  2. Отцу ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но которые совместно проживают,
  3. Другом родственнику новорожденного ребенка, если мать (отец) ребенка является одинокой матерью (отцом).

Отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней предоставляется не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Источник: Верховная Рада

Фото: Dreamstime

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