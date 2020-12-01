Рада підтримала закон про декретну відпустку для батька

В Україні затвердили право на 14-денну декретну відпустку для батька новонародженої дитини або члена родини, який фактично за нею доглядає.

За відповідний законопроект №3695 проголосував 301 народний депутат.

Ніхто з депутатів не проголосував проти, однак п’ятеро – утрималися. Закон було підготовлено за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Читайте: Чоловік у декреті: історія українця, як полегшити життя дружині

Новий вид відпустки може надаватися одній із вказаних осіб:

Чоловіку, дружина якого народила дитину; Батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, Іншому родичеві новонародженої дитини, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 днів без урахування святкових та неробочих днів надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.