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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Рада підтримала закон про декретну відпустку для батька

В Україні затвердили право на 14-денну декретну відпустку для батька новонародженої дитини або члена родини, який фактично за нею доглядає.

За відповідний законопроект №3695 проголосував 301 народний депутат.

Ніхто з депутатів не проголосував проти, однак п’ятеро – утрималися. Закон було підготовлено за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

Рада підтримала закон про декретну відпустку для батька

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Новий вид відпустки може надаватися одній із вказаних осіб:

  1. Чоловіку, дружина якого народила дитину;
  2. Батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають,
  3. Іншому родичеві новонародженої дитини, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 днів без урахування святкових та неробочих днів надається не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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