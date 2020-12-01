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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Рада приняла закон о ФЛП: введение кассовых аппаратов отсрочено

Во вторник, 1 декабря, Верховная Рада поддержала отсрочку обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП.

За законопроект №4439 проголосовало 319 народных депутатов, против — всего один, депутат фракции Слуга народа Александр Качура.

Кроме отсрочки РРО, документ также отменяет механизм кэшбека — компенсации при расчетных операциях.

Закон О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций (РРО) предусматривает:

  1. Определение предельных объемов доходов, непревышение которых позволяет пользоваться упрощенной системой налогообложения.
  2. Включение норм по применению механизма компенсации потребителям по жалобам о нарушениях во время проведения расчетных операций.
  3. Отсрочка обязательного применения РРО для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) до 1 января 2022 года.
  4. Отмена штрафов за за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Также были определены максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога по сравнению с минимальной заработной платой (МЗП.

  • Первая группа — 167 МЗП вместо 1 млн грн.
  • Вторая группа — 834 МЗП вместо 5 млн грн.
  • Третья группа — 1167 МЗП вместо 7 млн грн.

Эксперты добавляют, что перенос фискализации не коснется ФЛП, которые занимаются торговлей ювелирными изделиями, драгоценностями, лекарствами, сложными бытовыми товарами.

В своих соцсетях организаторы митинга ФЛП под Радой уже заявили, что их требования были выполнены не полностью, поэтому завершать протесты не планируют.

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