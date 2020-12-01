Рада ухвалила закон про ФОПи: запровадження касових апаратів відтерміновано

У вівторок, 1 грудня, Верховна Рада підтримала відтермінування обов’язкового запровадження касових апаратів для ФОПів.

За законопроект №4439 проголосувало 319 народних депутатів, проти – лише один, депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.

Окрім відтермінування РРО, документ також скасовує механізм кешбеку – компенсації при розрахункових операціях.

Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) передбачає:

Визначення граничних обсягів доходів, неперевищення яких дозволяє користуватися спрощеною системою оподаткування. Включення норм щодо застосування механізму компенсації споживачам за скаргами про порушення під час проведення розрахункових операцій. Відтермінування обов’язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 1 січня 2022 року. Скасування штрафів за за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Також було визначено максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у порівнянні з мінімальною заробітною платою (МЗП.

Перша група – 167 МЗП замість 1 млн грн.

Друга група – 834 МЗП замість 5 млн грн.

Третя група – 1 167 МЗП замість 7 млн грн.

Експерти додають, що перенесення фіскалізації не торкнеться ФОПів, які займаються торгівлею ювелірними виробами, коштовностями, ліками, складними побутовими товарами.

У своїх соцмережах організатори мітингу ФОПів під Радою вже заявили, що їхні вимоги було виконано не повністю, тому завершувати протести не планують.