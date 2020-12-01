Рада ухвалила закон про ФОПи: запровадження касових апаратів відтерміновано

У вівторок, 1 грудня, Верховна Рада підтримала відтермінування обов’язкового запровадження касових апаратів для ФОПів.
За законопроект №4439 проголосувало 319 народних депутатів, проти – лише один, депутат фракції Слуга народу Олександр Качура.
Окрім відтермінування РРО, документ також скасовує механізм кешбеку – компенсації при розрахункових операціях.
Закон Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) передбачає:
- Визначення граничних обсягів доходів, неперевищення яких дозволяє користуватися спрощеною системою оподаткування.
- Включення норм щодо застосування механізму компенсації споживачам за скаргами про порушення під час проведення розрахункових операцій.
- Відтермінування обов’язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до 1 січня 2022 року.
- Скасування штрафів за за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.
Також було визначено максимальні обсяги доходів для першої-третьої груп платників єдиного податку у порівнянні з мінімальною заробітною платою (МЗП.
- Перша група – 167 МЗП замість 1 млн грн.
- Друга група – 834 МЗП замість 5 млн грн.
- Третя група – 1 167 МЗП замість 7 млн грн.
Експерти додають, що перенесення фіскалізації не торкнеться ФОПів, які займаються торгівлею ювелірними виробами, коштовностями, ліками, складними побутовими товарами.
У своїх соцмережах організатори мітингу ФОПів під Радою вже заявили, що їхні вимоги було виконано не повністю, тому завершувати протести не планують.