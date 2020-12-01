Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой

В Киеве 1 декабря продолжается очередная акция протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады.
Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях — от Крепостного переулка до Европейской площади.
Акция протеста проходит мирно. Предприниматели вышли на улицы, чтобы добиться отсрочки введения кассовых аппаратов.
Некоторые протестующие пришли под стены Верховной Рады без защитных масок.
На месте работают десятки правоохранителей: они проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение протеста.
Главным требованием ФЛП остается отмена требований об обязательном использовании кассовых аппаратов уже с 1 января 2021 года.
Сегодня, 1 декабря, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект от Зеленского об отсрочке РРО.