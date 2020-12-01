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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Требуют отсрочки кассовых аппаратов: под Радой протестуют ФЛП

В Киеве 1 декабря продолжается очередная акция протеста предпринимателей под стенами Верховной Рады.

Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях — от Крепостного переулка до Европейской площади.

Акция протеста проходит мирно. Предприниматели вышли на улицы, чтобы добиться отсрочки введения кассовых аппаратов.

  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
  • Протесты ФЛП 1 декабря: предприниматели протестуют под Верховной Радой
Требуют отсрочки кассовых аппаратов: под Радой протестуют ФЛП / 3 фотографии

Некоторые протестующие пришли под стены Верховной Рады без защитных масок.

На месте работают десятки правоохранителей: они проводят с участниками мероприятий превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений и обеспечить мирное проведение протеста.

Главным требованием ФЛП остается отмена требований об обязательном использовании кассовых аппаратов уже с 1 января 2021 года.

Сегодня, 1 декабря, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект от Зеленского об отсрочке РРО.

Источник: Нацполиция

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