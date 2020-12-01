Протести ФОПів 1 грудня: підприємці протестують під Верховною Радою

У Києві 1 грудня триває чергова акція протесту підприємців під стінами Верховної Ради.

Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках – від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Акція протесту проходить мирно. Підприємці вийшли на вулиці, аби домогтися відстрочення запровадження касових апаратів.











Вимагають відтермінування касових апаратів: під Радою протестують ФОПи / 3 фотографии

Деякі протестувальники пришли під стіни Верховної Ради без захисних масок.

На місці працюють десятки правоохоронців: вони проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення протесту.

Головною вимогою ФОПів залишається скасування вимог щодо обов’язкового використання касових апаратів вже з 1 січня 2021 року.

Сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада має розглянути законопроект від Зеленського про відстрочку РРО.