Протести ФОПів 1 грудня: підприємці протестують під Верховною Радою

У Києві 1 грудня триває чергова акція протесту підприємців під стінами Верховної Ради.
Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках – від Кріпосного провулку до Європейської площі.
Акція протесту проходить мирно. Підприємці вийшли на вулиці, аби домогтися відстрочення запровадження касових апаратів.
Деякі протестувальники пришли під стіни Верховної Ради без захисних масок.
На місці працюють десятки правоохоронців: вони проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення протесту.
Головною вимогою ФОПів залишається скасування вимог щодо обов’язкового використання касових апаратів вже з 1 січня 2021 року.
Сьогодні, 1 грудня, Верховна Рада має розглянути законопроект від Зеленського про відстрочку РРО.