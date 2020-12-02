Впереди операция: Балух впервые рассказал о своем состоянии после нападения

Бывший политзаключенный Владимир Балух впервые с момента жестокого нападения рассказал о самочувствии и реабилитации.

— Спасибо всем, кто искренне болел, молился, верил, помогал, приобщался. В том числе благодаря вам я жив и уверенно двигаюсь к выздоровлению! — написал он в своем Facebook.

Владимир Балух предупредил, что на время лечения и реабилитации откажется от соцсетей. Также он рассказал, кто помогал ему во время лечения.

— Впереди важный этап — операция, — добавил Владимир.

Нападение на Владимира Балуха

Ночью 8 сентября жестоко избили Владимира Балуха, украинского активиста и бывшего политзаключенного.

Уже через десять дней полиция задержала подозреваемого в нападении на Балуха: его арестовали на два месяца без права залога.

Причиной избиения мог стать словесный конфликт, вследствии которого преступник ударил Балуха ногой в голову.

Фото: Балух Владимир