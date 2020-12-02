Попереду операція: Балух вперше розповів про свій стан після нападу

Колишній політв’язень Володимир Балух вперше з моменту жорстокого нападу розповів про самопочуття та перебіг реабілітації.

– Дякую усім, хто щиро вболівав, молився, вірив, допомагав, долучався. У тому числі завдяки вам я живий і впевнено рухаюся до одужання! – написав він у своєму Facebook.

Володимир Балух попередив, що на час лікування й реабілітації відмовиться від соцмереж. Також розповів, хто допомагав йому під час лікування.

– Попереду важливий етап – операція, – додав Володимир.

Напад на Володимира Балуха

Вночі 8 вересня жорстоко побили Володимира Балуха, українського активіста та колишнього політв’язня.

Вже за десять днів поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха: його заарештували на два місяці без права застави.

Причиною побиття міг стати словесний конфлікт, внаслідок якого злочинець вдарив Балуха ногою в голову.

Фото: Балух Володимир