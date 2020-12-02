Каким политикам украинцы доверяют больше всего — опрос

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 44% граждан.

Такие результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

На втором месте оказался мэр Киева Виталий Кличко с показателем доверия 33%. Третью позицию в рейтинге занял премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Владимир Гройсман, доверие к которому выразил 31% респондентов.

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Действующий глава правительства Денис Шмыгаль в этом же рейтинге оказался на последнем месте. Ему доверяют только 15% опрошенных.

Опрос проводила Социологическая группа Рейтинг с 28 по 30 ноября. Опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

В ноябре этого года Киевский международный институт социологии проводил опрос, сколько людей проголосовали бы за Владимира Зеленского в 2020 году.

Согласно полученным данным, главу государства поддержали бы 33,3% избирателей.

Источник: Социологическая группа Рейтинг