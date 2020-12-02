Яким політикам українці довіряють найбільше – опитування

Рейтинг довіри до політиків серед українців очолює президент Володимир Зеленський. Йому довіряють 44% громадян.

Такі результати опитування Соціологічної групи Рейтинг.

На другому місці опинився мер Києва Віталій Кличко з показником довіри 33%. Третю позицію у рейтингу посів прем’єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман, довіру до якого висловив 31% респондентів.

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Чинний глава уряду Денис Шмигаль у цьому ж рейтингу опинився на останньому місці. Йому довіряють тільки 15% опитаних.

Опитування проводила Соціологічна група Рейтинг з 28 до 30 листопада. Опитали 2,5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 становить не більше 2,0%.

У листопаді цього року Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування, скільки людей проголосували б за Володимира Зеленського у 2020 році.

Згідно з отриманими даними, главу держави підтримали б 33,3% виборців.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг