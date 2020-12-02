PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Почти 60% украинцев поддерживают локдаун на новогодние праздники — опрос

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% — против него. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Также исследование показало, что среди украинцев вырос уровень напряженности. 33% граждан испытывают тревогу, в том числе женщины, люди пожилого возраста и те, кто пристально следит за новостями о коронавирусе.

При этом 44% населения поддерживает усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.

Читайте: Британия первой в мире одобрила вакцину против Covid-19 от Pfizer и BioNTech

Кроме того:

  • 34% опрошенных довольны действиями президента по борьбе с Covid-19;
  • 28% оценивают деятельность Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу как эффективную;
  • 75% поддерживают введение штрафов за отсутствие масок;
  • 55% выразили готовность сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной;
  • 35% готовы заплатить за вакцину.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 28-30 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. В нем принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Вероятность погрешности — не более 2%.

Готові до новорічного локдауну?

Готовы к новогоднему локдауну?

Результаты

Коронавирус в Украине

2 декабря в Украине подтвердили 13 141 новый случай Covid-19. Всего заболело 758 264 украинца.

За период пандемии зарегистрировано 12 717 летальных случаев, за последние сутки умерло 169 пациентов. По состоянию на 2 декабря в больницы госпитализировали еще 1 447 человек.

Источник: Рейтинг

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка