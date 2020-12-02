Почти 60% украинцев поддерживают локдаун на новогодние праздники — опрос

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% — против него. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

Также исследование показало, что среди украинцев вырос уровень напряженности. 33% граждан испытывают тревогу, в том числе женщины, люди пожилого возраста и те, кто пристально следит за новостями о коронавирусе.

При этом 44% населения поддерживает усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.

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Кроме того:

34% опрошенных довольны действиями президента по борьбе с Covid-19;

28% оценивают деятельность Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу как эффективную;

75% поддерживают введение штрафов за отсутствие масок;

55% выразили готовность сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной;

35% готовы заплатить за вакцину.

Опрос проводился социологической группой Рейтинг 28-30 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. В нем принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Вероятность погрешности — не более 2%.

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Готовы к новогоднему локдауну? Да, понемногу скупаю мандарины и горошек

Буду работать из дома, поэтому ничего не изменится

Воспринимаю локдаун как новогодние каникулы

Устал от карантина, еще один локдаун не выдержу Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Коронавирус в Украине

2 декабря в Украине подтвердили 13 141 новый случай Covid-19. Всего заболело 758 264 украинца.

За период пандемии зарегистрировано 12 717 летальных случаев, за последние сутки умерло 169 пациентов. По состоянию на 2 декабря в больницы госпитализировали еще 1 447 человек.