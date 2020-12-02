Почти 60% украинцев поддерживают локдаун на новогодние праздники — опрос

58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, а 40% — против него. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
Также исследование показало, что среди украинцев вырос уровень напряженности. 33% граждан испытывают тревогу, в том числе женщины, люди пожилого возраста и те, кто пристально следит за новостями о коронавирусе.
При этом 44% населения поддерживает усиление карантина в выходные дни, но только 34% считают, что это поможет снизить заболеваемость.
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Кроме того:
- 34% опрошенных довольны действиями президента по борьбе с Covid-19;
- 28% оценивают деятельность Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу как эффективную;
- 75% поддерживают введение штрафов за отсутствие масок;
- 55% выразили готовность сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной;
- 35% готовы заплатить за вакцину.
Опрос проводился социологической группой Рейтинг 28-30 ноября во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. В нем принимали участие респонденты в возрасте от 18 лет. Вероятность погрешности — не более 2%.
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Коронавирус в Украине
2 декабря в Украине подтвердили 13 141 новый случай Covid-19. Всего заболело 758 264 украинца.
За период пандемии зарегистрировано 12 717 летальных случаев, за последние сутки умерло 169 пациентов. По состоянию на 2 декабря в больницы госпитализировали еще 1 447 человек.