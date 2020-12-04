Рассмотрят в 2021 году: почему СБУ остается без реформы и что не так с новым законом

4 декабря депутаты Верховной Рады планировали рассмотреть законопроект, которым предусмотрено реформирование СБУ.

Голосование за проект закона №3196-Д О внесении изменений в Закон Украины О Службе безопасности Украины относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины было перенесено на 2021 год.

Во второй части эксклюзивного интервью Фактам ICTV кандидат политических наук, бывший советник председателя СБУ Юрий Михальчишин объяснил смысл законопроекта о СБУ, и какие реальные последствия может иметь реформирование спецслужбы.

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— Как вы оцениваете проект закона №3196-Д? Назовите сильные стороны документа.

— Реформа Службы безопасности Украины за последние семь лет откладывается уже не впервые, и текст законопроекта концептуально не менялся.

Сейчас это продукт коллективного труда профильного комитета ВР и экспертных сред, которые стоят за определенными группами влияния, стремящихся взять под контроль эту государственную структуру.

Поэтому сейчас этот законопроект, который подается в редакции комитета Рады (вместо президентского, поступившего в марте 2020 года), является серьезной ставкой монобольшинства.

Законопроект имеет как слабые, так и сильные стороны.

Законодатели пытаются дать определение терминов безопасность, угроза государственной безопасности, конспирация, оперативно-служебная деятельность, оперативное подразделение, сотрудник под прикрытием, структура прикрытия, контрразведывательные средства и тому подобное.

До сих пор это была специальная терминология во внутренней работе спецслужбы, а ее определение на законодательном уровне будет способствовать более четкому функциональному назначению отдельных подразделений Службы безопасности и определению разграничения между различными отделами работы.

К положительным аспектам закона следует отнести и установление четкой иерархии задач СБУ.

Речь идет о таких пунктах:

Противодействие подрывной деятельности.

Борьба с терроризмом.

Контрразведывательном обеспечении государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, информационной безопасности критической инфраструктуры и внешнеполитических интересов.

Предупреждение, выявление и пресечение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности.

Охрана государственной тайны.

В этом перечне мы не увидим ни борьбы с коррупцией и преступностью, ни контрразведывательной защиты экономики – тех функциональных блоков, деятельность которых вызывала наибольшее количество критики работы СБУ.

Решение отсечь эти задачи как неприоритетные для спецслужбы является стратегически правильным.

Также законопроект четко определяет функции СБУ – контрразведывательная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, охрана государственной тайны и досудебное расследование уголовных правонарушений, представляющих угрозу госбезопасности Украины.

Следующий плюс — четкая норма о выведении главы Службы безопасности из-под влияния ситуативных политических факторов.

Редакция закона предусматривает его назначение Верховной Радой по представлению президента сроком на шесть лет, что больше, чем каденция главы государства и ВР.

Также выгодно поставлен акцент на получении информации СБУ во время оперативно-служебной деятельности, в частности детализация и регламентизация этого процесса.

И наконец — обеспечение конспирации во время оперативно-служебной деятельности, что является привычным делом в структуре спецслужб многих государств мира.

— Имеет ли законопроект минусы и недоработки?

— Негативные стороны законопроекта иногда могут нивелировать все наработки рабочих групп и экспертных сред.

Самое главное — это четкий вектор на сокращение общей численности СБУ. Согласно ст. 8 проекта закона — количество не должно превышать 17 тыс. штатных должностей.

Как для воюющей страны — это недопустимая роскошь.

Это означает, что будет сокращено 10 тыс. штатных должностей.

К этим штатным должностям относятся не только структурные подразделения, но и учреждения и институции СБУ. Таким образом, реальных оперативных сотрудников среди этих 17 тыс. штатных должностей останется чуть больше 10 тыс.

Учитывая территорию нашего государства, масштаб угроз и вызовов, которые стоят перед государственным суверенитетом как на Востоке, так и на Западе, – этого явно недостаточно.

Такое сокращение практически может сделать СБУ недееспособной и уничтожить ее оперативное ядро.

Также абсолютно одиозная репутация закрепилась за инициативой лишить Службу безопасности функций досудебного следствия.

Причем, с 2026 года это будет касаться даже приоритетных направлений ее работы, в частности борьбы с терроризмом и сепаратизмом, государственной измены, посягательства на жизнь общественного деятеля, шпионажа, диверсий и тому подобное.

Все эти дела планируется передать в компетенцию еще несуществующего следственного органа.

Здесь не нужно лишних комментариев: эта норма существенно уменьшит влияние СБУ на защиту государственной безопасности и национальных интересов, а также лишит спецслужбу квалифицированных следователей, которые имеют многолетний опыт в расследовании таких серьезных преступлений.

Это ставит в тупик перспективу успешного доведения до результативных судебных приговоров многих резонансных уголовных производств.

— По вашему мнению, какие реальные последствия будет иметь реформа СБУ?

— Последствия внедрения новаций, которые предлагаются законом, будут негативными и деструктивными.

Сокращение штата будет означать снижение способности спецслужбы проводить контрразведывательную и антитеррористическую деятельность.

Передача следствия несуществующему органу – это абсолютно бесперспективный путь.

Лишая СБУ такого ее функционально неотъемлемого направления работы, как следствие в статьях УК Украины, являющихся профильными для противостояния преступлениям против основ национальной безопасности, закон однозначно ослабит ее институциональную способность и возможность защиты национальных интересов в целом.

Также очень опасной является инициатива, которая предоставит СБУ право вмешиваться в избирательный процесс, ведь по представлению спецслужбы ЦИК будет снимать с регистрации те или иные политические партии за осуществление ими сепаратистской, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности.

Дело в том, что речь идет не о решении суда, которое является законченным юридическим фактом, а лишь о представлении СБУ, которое может иметь исключительно поверхностный характер.

При определенных обстоятельствах это может стать настоящим инструментом для политической расправы и подавления оппозиции.

К большому сожалению, фабриковать доказательную базу относительно разведывательно-подрывной деятельности сегодняшняя спецслужба умеет лучше, чем бороться с ее реальными проявлениями.

Такие инциативы несут серьезную угрозу, поскольку речь идет не только о политическом имидже партий, но и о будущем безопасности Украины, за которую отвечает СБУ.