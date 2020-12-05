Ваш вклад был решающим: Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем волонтера 5 декабря.

— С началом войны за нашу свободу и независимость в 2014 году именно волонтеры смогли обеспечить защитников Украины необходимым. А также объединить общество в защите национальной государственности. Благодаря волонтерам враг увидел, что такое действительно всенародное сопротивление, — говорится в сообщении.

В своих соцсетях политик обратился ко всем гражданам, причастным к волонтерскому движению, и поблагодарил за решающий вклад в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины.

Владимир Зеленский также добавил, что волонтеры продолжают свою преданную и добросовестную работу: в частности, помогают ветеранам войны на Востоке интегрироваться в общественную жизнь после фронта.

— Уверен, что и в дальнейшем общественная поддержка наших защитников будет оставаться такой же прочной. Спасибо Вам!

Международный день волонтера ежегодно отмечается 5 декабря.

Дата была установлена ​​в 1985 году по предложению ООН. Полное название праздника — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития.

Деятельность волонтеров в Украине регулирует ряд законодательных актов.

В частности, это постановление Кабмина от 10 декабря 2003 года, которым волонтерское движение было признано на официальном уровне.

В 2011 году Верховная Рада приняла закон О волонтерском движении. Согласно документу, волонтер — это физическое лицо, добровольно осуществляющее благотворительную, неприбыльную и мотивированную деятельность, имеющее общественно полезный характер.

Источник: Офис президента