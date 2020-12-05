Ваш внесок був вирішальним: Зеленський привітав українців з Днем волонтера

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем волонтера 5 грудня.

– З початком війни за нашу свободу та самостійність у 2014 році саме волонтери змогли забезпечити захисників України найнеобхіднішим. А також об’єднати суспільство в захисті національної державності. Завдяки волонтерам ворог побачив, що таке справді всенародний спротив, – йдеться у повідомленні.

У своїх соцмережах політик звернувся до усіх громадян, які причетні до волонтерського руху, та подякував за вирішальний внесок у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.

Володимир Зеленський також додав, що волонтери продовжують свою віддану й сумлінну роботу: зокрема, допомагають ветеранам війни на Сході інтегруватися у суспільне життя після фронту.

– Впевнен, що й надалі суспільна підтримка наших захисників залишатиметься такою ж міцною. Дякуємо вам!

Міжнародний день волонтера щороку відзначають 5 грудня.

Дату було встановлено у 1985 році за пропозицією ООН. Повна назва свята – Міжнародний день волонтерів заради економічного і соціального розвитку.

Діяльність волонтерів в Україні регулює низка законодавчих актів.

Зокрема, це постанова Кабміну від 10 грудня 2003 року, яка визнала волонтерський рух на офіційному рівні.

У 2011 році Верховна Рада ухвалила закон Про волонтерський рух. Згідно з документом, волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер.

Джерело: Офіс президента