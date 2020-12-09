Кабмин расширил действие страховых Covid-выплат на студентов-медиков и интернов

Кабинет министров 9 декабря расширил действие страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с коронавирусом на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал Алексей Гончаренко.

Если во время выполнения своих профессиональных обязанностей интерн или студент 5-6 курса медицинского вуза инфицируется коронавирусом, государство будет обязано предоставить ему страховые выплаты.

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Постановление предусматривает, что если случай заболевания будет летальным, на страховые выплаты может рассчитывать семья умершего.

Отмечается, что размер выплат будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности и от потребностей медицинской и социальной помощи.

Коронавирус среди медиков в Украине

Медицинская система считается наиболее уязвимой к опасному вирусу, поскольку медперсонал постоянно контактирует с инфицированными пациентами.

С начала карантина в Украине коронавирусом заболели 43,5 тыс. медицинских работников.