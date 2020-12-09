Кабмін поширив дію страхових Covid-виплат на студентів-медиків та інтернів

Кабінет міністрів 9 грудня поширив дію страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з коронавірусом на студентів-медиків 5-6 курсів та інтернів.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів Олексій Гончаренко.

Якщо під час виконання своїх професійних обов’язків інтерн або студент 5-6 курсу медичного ВНЗ інфікується коронавірусом, держава буде зобов’язана надати йому страхові виплати.

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Постанова передбачає, що якщо випадок захворювання буде летальним, на страхові виплати може розраховувати родина померлого.

Зазначається, що розмір виплат залежатиме від ступеня втрати професійної працездатності та від потреб медичної та соціальної допомоги.

Коронавірус серед медиків в Україні

Медична система вважається найбільш уразливою до небезпечного вірусу, оскільки медперсонал постійно контактує з інфікованими пацієнтами.

З початку карантину в Україні на коронавірус захворіли 43,5 тис. медичних працівників.