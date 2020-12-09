Суд не избрал меру пресечения Януковичу по делу Майдана

Печерский районный суд Киева в среду не рассмотрел по сути ходатайство Офиса генерального прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу в деле Майдана, обе стороны в течение дня заявляли ходатайства.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили отвод защитнику, адвокату Александру Горошинскому. Горошинский попросил время для подготовки своих аргументов, после чего был объявлен перерыв. Затем, после ознакомления с материалами отвода, адвокат указал, что в ходатайстве о его отводе содержатся материалы, которые не базируются на достоверных фактах.

Суд отказал в удовлетворении заявления об отводе адвоката, после чего защита заявила отвод прокурорам, мотивируя предвзятостью прокуроров в процессе.

В отводе прокуроров суд также отказал. После этого сторона обвинения попросила о привлечении к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Януковича представителя потерпевшей стороны. Суд допустил представителя к участию в процессе с определенными ограничениями.

Прокуроры попросили суд о привлечении ряда документов, которые являются доказательствами по делу. Защита обратила внимание на то, что новые материалы должны быть открыты всем участникам процесса, также должно быть дополнено ходатайство об избрании меры пресечения.

— Это просто обновленная информация по розыску, что Янукович не пересекал границу, никаких новых обстоятельств нет… Это подтверждение, что Янукович находится в розыске на сегодняшний день, — пояснил прокурор в процессе Алексей Донской.

Суд приобщил документы к материалам дела. Адвокаты попросили суд время для ознакомления с новыми материалами для подготовки позиции защиты.

После уточнения суда, есть ли еще ходатайства у стороны защиты, адвокат Виталий Сердюк сказал, что у защиты есть еще 17 заявлений и ходатайств. Сердюк заявил ходатайство о привлечении потерпевших к рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения.

Кроме того, защита Януковича заявила ходатайство о допросе целого ряда лиц из числа бывших высокопоставленных чиновников, экс-руководства милиции, а также представителей на то время оппозиции. Суд приобщил ходатайство к материалам дела, но в допросе свидетелей отказал.

Также суд отказал защите в участии Януковича в заседании в режиме видеосвязи. Заседание длилось около 7 часов, после чего суд объявил трехчасовой перерыв для ознакомления защиты с приобщенными прокуратурой материалами.