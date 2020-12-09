Суд не обрав запобіжного заходу Януковичу у справі Майдану

Печерський районний суд Києва в середу не розглянув по суті клопотання Офісу генерального прокурора про обрання запобіжного заходу екс-президенту Віктору Януковичу в справі Майдану, обидві сторони протягом дня заявляли клопотання.

Під час судового засідання прокурори заявили відвід захиснику, адвокату Олександру Горошинському. Горошинський попросив час для підготовки своїх аргументів, після чого було оголошено перерву. Потім, після ознайомлення з матеріалами відводу, адвокат зазначив, що в клопотанні про його відвід містяться матеріали, які не базуються на достовірних фактах.

Суд відмовив у задоволенні заяви про відвід адвоката, після чого захист заявив відвід прокурорам, мотивуючи упередженістю прокурорів в процесі.

У відведенні прокурорів суд також відмовив. Після цього сторона обвинувачення попросила про залучення до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу представника потерпілої сторони. Суд допустив представника до участі в процесі з певними обмеженнями.

Також в ході засідання прокурори попросили суд про залучення низки документів, які є доказами у справі. Захист звернув увагу на те, що нові матеріали повинні бути відкриті всім учасникам процесу, також має бути доповнене клопотання про обрання запобіжного заходу.

– Це просто оновлена інформація щодо розшуку, що він (Янукович) не перетинав кордон, жодних нових обставин немає … Це підтвердження, що Янукович перебуває в розшуку на сьогодні, – пояснив прокурор в процесі Олексій Донський.

Суд долучив документи до матеріалів справи. Адвокати попросили суд час для ознайомлення з новими матеріалами для підготовки позиції захисту.

Після уточнення суду, чи є ще клопотання у сторони захисту, адвокат Віталій Сердюк сказав, що у захисту є ще 17 заяв і клопотань. Сердюк заявив клопотання про залучення потерпілих до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, захист Януковича заявив клопотання про допит цілої низки осіб з колишніх високопоставлених чиновників, екс-керівництва міліції, а також представників на той час опозиції. Суд долучив клопотання до матеріалів справи, але в допиті свідків відмовив.

Також суд відмовив захисту в участі Януковича в засіданні в режимі відеозв’язку. Засідання тривало близько 7 годин, після чого суд оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами.