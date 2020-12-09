Локдаун в Украине с 8 января — решение Кабмина

В Украине ввели усиленные карантинные ограничения. Об этом 9 декабря заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Даты локдауна (усиленного карантина) в Украине — с 8 по 24 января 2021 года.

Принятое решение Денис Шмыгаль назвал зимними каникулами ради безопасности.

— Мы должны не допустить развертывания новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе и после новогодних праздников. Усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников, — заявил премьер.

Усиленные карантинные меры предусматривают:

Запрет на работу кафе, ресторанов (кроме доставки и заказов навынос), баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, бассейнов, ТРЦ.

Каникулы во всех образовательных учреждениях, кроме детских садов.

Запрет на проведение всех массовых мероприятий.

Продолжение работы транспорта в обычном режиме.

Продолжение работы продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков и гостиниц.

Локдаун: главные факты

Локдаун (с англ. lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.

Обычно локдаун может предусматривать введение комендантского часа, закрытие границ и ограничение свободного передвижения граждан внутри страны.

Эксперты считают, что введение локдауна должно эффективно повлиять на сдерживание Covid-19, но при этом не причинить серьезного ущерба экономике страны.

Кроме этого, локдаун дает возможность перезагрузить медицинскую систему, которая страдает в результате серьезных нагрузок на фоне пандемии.

В течение 2020 локдаун был введен в десятках стран мира, сейчас правительства соглашаются на повторный локдаун.

Частичные ограничения действуют в таких странах, как Великобритания, Франция, Португалия, Греция, Польша, Германия, Италия, Бельгия и другие.