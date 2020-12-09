Локдаун в Україні з 8 січня – рішення Кабміну

В Україні ввели посилені карантинні обмеження. Про це 9 грудня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Дати локдауну (посиленого карантину) в Україні – з 8 до 24 січня 2021 року.

Ухвалене рішення Денис Шмигаль назвав зимовими канікулами заради безпеки.

– Ми повинні не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Посилені карантинні обмеження будуть запроваджуватися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят, – заявив прем’єр.

Посилені карантинні заходи передбачатимуть:

Заборону на роботу кафе, ресторанів (окрім доставки та замовлень навинос), барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, басейнів, ТРЦ.

Канікули в усіх освітніх закладах, окрім дитячих садків.

Заборону на проведення усіх масових заходів.

Продовження роботи транспорту у звичному режимі.

Продовження роботи продуктових магазинів, аптек, поштових відділень, банків та готелів.

Локдаун: головні факти

Локдаун (з англ. lockdown – закриття) – комплекс обмежувальних заходів для стримування пандемії та поширення захворюваності.

Зазвичай локдаун може передбачати введення комендантської години, закриття кордонів та обмеження вільного пересування громадян всередині країни.

Експерти вважають, що введення локдауну має ефективно вплинути на стримування Covid-19, але водночас не заподіяти серйозної шкоди економіці країни.

Окрім цього, локдаун дає можливість зменшити навантаження на медичну систему, яка страждає внаслідок серйозних навантажень на тлі пандемії.

Упродовж 2020 року локдаун було введено в десятках країн світу, наразі уряди погоджуються на повторний локдаун.

Часткові обмеження діють в таких країнах, як Велика Британія, Франція, Португалія, Греція, Польща, Німеччина, Італія, Бельгія та інші.