Бизнесмена, бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, обвиненного в организации подрыва опор линий электропередач на юге Украины, что привело к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году, приговорили к 19 годам колонии строгого режима.
Решение принял так называемый Верховный суд Крыма 10 декабря.
Приговор вынесли заочно, поскольку Ислямов живет в Украине и находится в розыске в РФ.
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Ислямова обвиняли в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса РФ:
- п. а, б ч. 2 ст. 281 — диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия;
- ч. 1 ст. 208 — организация незаконного вооруженного формирования;
- ч. 2 ст. 280.1 — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ или в интернете.
Позиция Ислямова по Крыму
Ленур Ислямов не раз публично выступал против оккупации Россией Крымского полуострова.
По его словам, местное население должно было активнее противостоять этому.
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Источник: Интерфакс- Украина
Фото: Ленур Ислямов