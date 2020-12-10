Бизнесмена, бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова, обвиненного в организации подрыва опор линий электропередач на юге Украины, что привело к обесточиванию Крымского полуострова в 2015 году, приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Решение принял так называемый Верховный суд Крыма 10 декабря.

Приговор вынесли заочно, поскольку Ислямов живет в Украине и находится в розыске в РФ.

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Ислямова обвиняли в преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса РФ:

п. а, б ч. 2 ст. 281 — диверсия, совершенная организованной группой и повлекшая тяжкие последствия;

ч. 1 ст. 208 — организация незаконного вооруженного формирования;

ч. 2 ст. 280.1 — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ или в интернете.

Позиция Ислямова по Крыму

Ленур Ислямов не раз публично выступал против оккупации Россией Крымского полуострова.

По его словам, местное население должно было активнее противостоять этому.

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Источник: Интерфакс- Украина

Фото: Ленур Ислямов