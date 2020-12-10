Бізнесмена, колишнього віце-прем’єра Криму Ленура Іслямова, звинуваченого в організації підриву опор ліній електропередач на півдні України, що призвело до знеструмлення Кримського півострова у 2015 році, засудили до 19 років колонії суворого режиму.

Рішення ухвалив так званий Верховний суд Криму 10 грудня.

Вирок винесли заочно, оскільки Іслямов живе в Україні і перебуває у розшуку в РФ.

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Іслямова звинувачували у злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу РФ:

п. а, б ч. 2 ст. 281 – диверсія, вчинена організованою групою, що призвела до тяжких наслідків;

ч. 1 ст. 208 – організація незаконного збройного формування;

ч. 2 ст. 280.1 – публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності з використанням ЗМІ або в інтернеті.

Позиція Іслямова щодо Криму

Ленур Іслямов не раз публічно виступав проти окупації Росією Кримського півострова.

За його словами, місцеве населення мало активніше протистояти цьому.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Ленур Іслямов