Рейсы курсируют без изменений: аэропорты Жуляны и Борисполь восстанавливают работу после гололеда

Международные украинские аэропорты Киев и Борисполь возвращаются к работе в обычном режиме после гололеда, накрывшего Киев накануне.

В четверг, 10 декабря целый ряд самолетов не смогли приземлиться в аэропортах. К счастью, обошлось без аварийных посадок.

— Авиакомпания Wizz Air отменила свой утренний рейс в Меммингем, Мотор Сич сейчас должны взлетать в Запорожье. Вылет Wizz Air в 11.00 в Дортмунд сейчас по расписанию, — отметили в пресс-службе аэропорта Киев в Жулянах.

В свою очередь аэропорт Борисполь не указывает никаких отмененных рейсов в расписании на пятницу, 11 декабря.

Накануне пресс-служба аэропорта предупреждала пассажиров о некоторых изменениях в расписании. Часть самолетов возвращались в точки вылета, остальные совершили посадку в резервных аэропортах.

Гололед в Киеве

10 декабря столицу накрыло дождем, который на земле превратился в слой льда.

О гололеде в Киеве начали сообщать пользователи соцсетей, в частности водители.

За вечер четверга произошло более десяти ДТП, город сковали пробки, а из-за отсутствия своевременного реагирования коммунальщиков люди массово падали на улицах и тротуарах.