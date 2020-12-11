Рейси курсують без змін: аеропорти Бориспіль та Жуляни відновлюють роботу після ожеледиці

Міжнародні українські аеропорти Київ та Бориспіль повертаються до роботи в звичному режимі після ожеледиці, яка напередодні накрила Київ.

В четвер, 10 грудня ціла низка літаків не змогли приземлитися в аеропортах. На щастя, обійшлося без аварійних посадок.

– Авіакомпанія Wizz Air скасувала свій ранковий рейс в Меммінгем, Мотор Січ зараз повинні злітати в Запоріжжі. Виліт Wizz Air об 11:00 в Дортмунд наразі за розкладом, – зазначили у прес-службі аеропорту Київ у Жулянах.

В свою чергу аеропорт Бориспіль не вказує жодних скасованих рейсів в розкладі на п’ятницю, 11 грудня.

Напередодні прес-служба аеропорту попереджала пасажирів про деякі зміни в розкладі. Частина літаків поверталися в точки вильоту, решта здійснили посадку в резервних аеропортах.

Ожеледиця у Києві

10 грудня столицю накрило дощем, який на землі перетворився на шар льоду.

Про ожеледицю у Києві почали повідомляти користувачі соцмереж, зокрема водії.

За вечір четверга сталося більше десяти ДТП, місто скували затори, а через відсутність вчасного реагування комунальників люди масово падали на вулицях і тротуарах.