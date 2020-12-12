В Киеве в субботу, 12 декабря, после реставрации официально открыли Андреевскую церковь. Для посетителей достопримечательность откроют с 15 декабря. Каждое воскресенье и на праздники здесь будут проходить богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрация Андреевской церкви продолжалась 11 лет. За это время мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви и стилобата. Также проведена реконструкция иконостаса авторства Франческо Бартоломео Растрелли.

— Радуюсь, что церковь наконец открывает двери для посетителей после длительной реставрации. Отныне киевляне и гости столицы смогут воочию увидеть ее прекрасную архитектуру и живопись. Уверен, что в следующем году будет еще больше таких приятных поводов для радости, ведь в 2021 году начинаем восстановление большого количества памятников культуры и архитектуры Украины в рамках Национальной программы Большая стройка. Совместными усилиями мы сможем восстановить много уникальных объектов и сохранить их для потомков, — отметил Владимир Зеленский.

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Андреевскую церковь официально открыли — реставрация длилась 11 лет / 5 фотографий

Реставрация церкви

Андреевскую церковь начали реставрировать в 2015 году. Сначала укрепили насыпанный склон, которому постоянно угрожал оползень.

По периметру вглубь установили сваи от 18 до 24 метров каждая. Затем восстановили фасад и взялись за интерьер и восстановление позолоты.

Всего на реставрацию Андреевского храма государство выделило 14 млн гривен.

7 ноября 2018 тогдашний президент Петр Порошенко подписал закон, которым Андреевская церковь передается Вселенскому патриархату в безвозмездное постоянное пользование.