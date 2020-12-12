Арбитраж подтвердил право Украины запрещать экспорт леса-кругляка

Арбитраж в споре между Украиной и ЕС вокруг запрета на экспорт леса-кругляка решил, что Украина имеет право при определенных обстоятельствах ограничивать вывоз древесины.

В решении арбитража указывается, что запрет на экспорт леса-кругляка несовместим с Соглашением об ассоциации с ЕС, но соответствует Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года в части о необходимости защиты растительности.

— А потому этот запрет не нарушает Соглашение об ассоциации, — постановил арбитраж.

В то же время запрет на экспорт леса-кругляка, принятый Верховной Радой в 2015 году, арбитраж признал не соответствующим Соглашению об ассоциации с ЕС, и таким, что не может быть оправдано ГАТТ.

По мнению арбитров, этот запрет не касается сохранения исчерпывающих ресурсов совершенного вследствие ограничения внутреннего производства или потребления.

Соответственно, арбитраж рекомендовал Украине устранить нарушение, связанное с принятием моратория на экспорт леса-кругляка в 2015 году. При этом стороны (то есть Украина и ЕС) должны улучшить соблюдение законодательства в лесной сфере и способствовать законной и экологически сбалансированной торговли лесом.

Вырубка леса в Украине

Вопрос вырубки леса стоит в Украине очень остро, поскольку, по мнению экологов, именно это является одной из главных причин наводнений в западных регионах страны.

1 июля до суда дошло дело двух экс-чиновников одного из государственных лесхозов Закарпатской области, из-за которых в регионе незаконно вырубили более 400 деревьев породы бук.

Убытки государству оценили в более чем 3 млн грн.