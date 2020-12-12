Арбітраж підтвердив право України забороняти експорт лісу-кругляка

Арбітраж у суперечці між Україною та ЄС навколо заборони на експорт лісу-кругляку вирішив, що Україна має право за певних обставин обмежувати вивезення деревини.

У рішенні арбітражу, ухваленому 11 грудня, вказується, що заборона на експорт лісу-кругляка, ухвалена у 2005 році, несумісна з Угодою про асоціацію з ЄС, але відповідає Генеральній угоді з тарифів і торгівлі (ГАТТ) від 1994 року в частині необхідності захисту рослинності.

– А тому ця заборона не порушує Угоду про асоціацію, – постановив арбітраж.

Водночас заборону на експорт лісу-кругляка, ухвалену Верховною Радою у 2015 році, арбітраж визнав такою, що не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, і такою, що не може бути виправдана ГАТТ.

На думку арбітрів, ця заборона не стосується збереження вичерпних ресурсів здійсненого внаслідок обмеження внутрішнього виробництва чи споживання.

Відповідно, арбітраж рекомендував Україні усунути порушення, пов’язане із ухваленням мораторію на експорт лісу-кругляка 2015 року. При цьому сторони (тобто Україна і ЄС) мають покращити дотримання законодавства в лісовій сфері й сприяти законній та екологічно збалансованій торгівлі лісом.

Вирубка лісу в Україні

Питання вирубки лісу стоїть в Україні дуже гостро, оскільки, на думку екологів, саме це є однією з головних причин повеней у західних регіонах країни.

1 липня до суду дійшла справа двох екс-чиновників одного з державних лісгоспів Закарпатської області, через які в регіоні незаконно вирубали понад 400 дерев породи бук.

Збитки державі оцінили в більш ніж 3 млн грн.