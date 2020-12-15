Финансовое планирование как помощник в контроле бюджета

Зарабатываете достаточно, но в конце месяца едва дотягиваете до зарплаты? Поможет финансовое планирование (ФП).

Существует стереотип, что ФП — это сложные расчеты на базе глубокой аналитики. И вообще, что это нужно только крупным компаниям, у которых много активов. Но на самом деле именно из-за небрежности в собственных финансах половина населения мира живет хуже, чем может.

Рассмотрим, как можно без сложной математики упорядочить собственные финансы с пользой для себя.

Определите свой планировочный фундамент

Сначала — посчитайте базовые расходы. Это так называемые защищенные статьи бюджета, которые обеспечивают базовое существование человека. Они охватывают расходы на еду (без обедов в ресторанах и алкоголя), оплату жилья и коммунальных услуг, проезд, долги (если есть) и лекарства, без которых не обойтись.

Потом добавьте затраты на восстановление жизненных сил. Это может быть профессиональный массаж, танцы или пицца каждую субботу. Вам может показаться, что это лишнее. Но если вы не будете чувствовать себя счастливым человеком, то жизнь начнет терять смысл, и тогда никакое ФП не поможет.

На этих двух категориях расходов будет строиться бюджетная стратегия. Отнимите этот базис от своих чистых доходов (доходов после налогообложения). Теперь можно планировать распределение остатка.

Создайте амортизационный фонд для вещей длительного использования

Определите план необходимых покупок и постепенно откладывайте определенный процент с зарплаты на нужные вам вещи. Например, если ваша зимняя обувь стоит 2,5 тыс. грн, и ее надо менять каждые три года, откладывайте по 50 грн ежемесячно. Так покупка новой пары не станет ощутимым ударом по бюджету. Это же касается одежды, техники, ремонта и даже отдыха на море.

Сделайте так, чтобы деньги приносили доход, а не теряли в цене

Обязательно выделяйте средства на инвестирование. При этом держите баланс: эта сумма не должна существенно подкосить бюджет, но должна быть достаточной, чтобы принести ощутимый доход.

Если вы не азартный игрок, можно вложить средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такие ценные бумаги выпускает Министерство финансов, что гарантирует возврат полной суммы инвестиции. Инвестирование в ОВГЗ обеспечит 9% дохода годовых в гривне и 4% в долларах США. При этом весь доход остается вам, ведь НДФЛ и военный сбор, как при депозите, платить не придется.

Чтобы зарабатывать больше, стоит покупать акции других известных компаний. Сделать это можно через брокера ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. Вот на сколько подорожали ценные бумаги топовых брендов за последние пять лет.

Компания Цена 30.11.2015, $ Цена 23.11.2020, $ Прирост, % Apple 29,57 113,85 385% Facebook 104,24 268,43 257% Microsoft 54,35 210,11 386% Amazon 664,80 3089,39 466% Adobe 91,46 460,61 503% eBay 29,59 49,90 169%

Все, что осталось, можно смело тратить на любые прихоти, оставаясь спокойным относительно состояния и перспектив своего бюджета.

Последнее, но не менее важное

При финансовом планировании выходите из своих возможностей. Если ваши доходы значительно превышают среднеукраинские, то и расходы вы распределяете по категориям по-другому. Главное — понять принцип структурирования бюджета.

Чтобы было легче, используйте специальные мобильные приложения — Finkee, Money Lover или Monefy. В них легко группировать расходы по категориям, планировать бюджет, контролировать расходы нескольких людей одновременно.

А чтобы быть абсолютно успешным в финансовом планировании: