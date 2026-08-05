Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна понести ответственность за свои преступления, а ЕС ужесточит санкции и поддержку Украины.

Макрон отреагировал на массированный обстрел Украины 5 августа

Россия должна ответить за совершенные преступления, в то время как Европейский Союз будет и дальше усиливать санкционное давление на Москву и увеличивать военную помощь Украине, написал Эммануэль Макрон в сообщении в социальной сети X.

Французский лидер подчеркнул, что Россия в очередной раз направила удары против мирных жителей Киева и Киевской области. По его словам, использование ракет и беспилотников для запугивания гражданского населения недопустимо.

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Макрон отметил, что любая новая атака подтверждает необходимость привлечения России к ответственности за агрессию и военные преступления.

Президент Франции заверил, что западные союзники не намерены сокращать помощь Украине.

По его словам, Европейский Союз вместе с партнерами продолжит вводить новые санкции против РФ и одновременно наращивать военную поддержку Украины, чтобы государство могло эффективнее защищать свою территорию и население.

— Европейский Союз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в частности, из-за новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защищать себя и свой народ, — заявил он.

Макрон также подчеркнул, что партнеры Украины не поддадутся ни усталости, ни попыткам запугивания со стороны России.

Напомним, что в ночь на 5 августа российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив ракеты и ударные беспилотники.

В результате обстрела на гражданских объектах возникли масштабные пожары. Также сообщалось об ухудшении качества воздуха, погибших и пострадавших.

Из-за попадания и падения обломков в нескольких районах столицы горели жилые дома, складские помещения и офисное здание.

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