В Киеве закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости

Днем 15 декабря станции Крещатик и Майдан Независимости закрыты на вход.
Пересадочный узел и выход станций работают в обычном режиме.
О причинах закрытия станций только на вход не сообщается.
Увага!
Станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинено на вхід. Пересадочний вузол та вихід станцій працюють у звичайному режимі. pic.twitter.com/11l9rZzEdc
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 15, 2020
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“Минирования” метро в Киеве
Метрополитен в Киеве регулярно получает ложные сообщения о минировании.
Последний случай зафиксирован 21 ноября, когда для поиска возможной взрывчатки станцию метро Крещатик закрывали на вход и выход.
К счастью, сигнал о минировании не подтвердился.
Источник: Киевский метрополитен