PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Віталій Плахта |

В Киеве закрыли станции метро Крещатик и Майдан Независимости

Днем 15 декабря станции Крещатик и Майдан Независимости закрыты на вход.

Пересадочный узел и выход станций работают в обычном режиме.

О причинах закрытия станций только на вход не сообщается.

Читайте: В Киеве начались столкновения митингующих с полицией

“Минирования” метро в Киеве

Метрополитен в Киеве регулярно получает ложные сообщения о минировании.

Последний случай зафиксирован 21 ноября, когда для поиска возможной взрывчатки станцию метро Крещатик закрывали на вход и выход.

К счастью, сигнал о минировании не подтвердился.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка