У Києві закрили станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності

Вдень 15 грудня станції Хрещатик і Майдан Незалежності зачинено на вхід та вихід.

Пересадковий вузол також не працює.

Адміністрація метрополітену повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформацію про відкриття станції обіцяють опубліковати одразу після завершення перевірки.

ОНОВЛЕНО Увага!

Станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності» та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/s1FwGlrLfO — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) December 15, 2020

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“Мінування” метро в Києві

Метрополітен у Києві регулярно отримує хибні повідомлення про мінування.

Останній випадок зафіксовано 21 листопада, коли для пошуку можливої вибухівки станцію метро Хрещатик закривали на вхід і вихід.

На щастя, сигнал про мінування не підтвердився.

Джерело: Київський метрополітен