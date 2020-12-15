PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Віталій Плахта |

У Києві закрили станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності

Вдень 15 грудня станції Хрещатик і Майдан Незалежності зачинено на вхід та вихід.

Пересадковий вузол також не працює.

Адміністрація метрополітену повідомила, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформацію про відкриття станції обіцяють опубліковати одразу після завершення перевірки.

Читайте: У Києві почалися сутички мітингувальників з поліцією

“Мінування” метро в Києві

Метрополітен у Києві регулярно отримує хибні повідомлення про мінування.

Останній випадок зафіксовано 21 листопада, коли для пошуку можливої вибухівки станцію метро Хрещатик закривали на вхід і вихід.

На щастя, сигнал про мінування не підтвердився.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка