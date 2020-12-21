Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении.
Об этом она сообщила в Facebook, опубликовав заявление об увольнении.
— Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики с 22.12.2020, — говорится в заявлении от 21 декабря.
Политик говорит, что самостоятельно приняла такое решение и пока не дает комментариев по этому поводу.
Ранее Буславец работала на должности и.о. главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Однако 20 ноября правительство уволило ее с занимаемой должности и сейчас идет конкурс на вакантную должность.
Кандидат на должность министра
Экс-директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко подал электронную декларацию на должность замминистра энергетики и угольной промышленности Украины.
Декларация чиновника опубликована в Едином Госреестре.