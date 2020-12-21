Перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила у Facebook, опублікувавши заяву про звільнення.

– Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22.12.2020, – йдеться у заяві від 21 грудня.

Політик каже, що самостійно ухвалила таке рішення і наразі не дає коментарів з цього приводу.

Раніше Буславець працювала на посаді в.о. глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Однак 20 листопада уряд звільнив її із займаної посади та наразі триває конкурс на вакантну посаду.

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