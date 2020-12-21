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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Разумков подписал госбюджет-2021, документ направлен президенту

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал одобренный парламентом законопроек О государственном бюджете Украины на 2021 год.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, законопроект передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На что пойдут деньги, согласно документу: 

  • на развитие образования и науки — 139,5 млрд грн,
  • на медицину – 159,9 млрд грн,
  • на социальную защиту населения — 315 млрд грн,
  • на безопасность и оборону государства — 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых 15,8 млрд грн — программа медицинских гарантий, 2,6 млрд грн — закупка вакцин, 1 млрд грн — предотвращение распространения Covid-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия Covid-19.

Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн и с 1 декабря 2021 года – до 6 500 грн.

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