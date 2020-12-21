Глава Верховної Ради Дмитро Разумков підписав схвалений парламентом законопроек Про державний бюджет України на 2021 рік.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроект переданий на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

На що підуть гроші, згідно з документом:

на розвиток освіти і науки – 139,5 млрд грн,

на медицину – 159,9 млрд грн,

на соціальний захист населення – 315 млрд грн,

на безпеку і оборону держави – 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією в наступному році виділять 19,4 млрд грн, з яких 15,8 млрд грн – програма медичних гарантій, 2,6 млрд грн – закупівля вакцин, 1 млрд грн – запобігання поширенню Covid-19 в школах.

Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії Covid-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року до 6 тис. грн і з 1 грудня 2021 року – до 6 500 грн.