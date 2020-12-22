Участники акции протеста в защиту ФЛП перекрыли здание, где должен состояться концерт Вечернего квартала. Вечером они подошли к Дворцу Украина, где их уже ждали правоохранители и представители Национальной гвардии.

Митингующие намерены пообщаться с актерами 95-квартала. В результате митинга на ул. Большая Васильковская и ул. Евгения Коновальца образовались пробки.











ФЛП пришли под Дворец Украина — здание окружили правоохранители / 3 фотографии

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Протесты предпринимателей в Киеве

22 декабря украинские предприниматели в очередной раз собрались на акцию протеста в столице. Многие из них приезжают из регионов.

ФОПы требуют отмены январского локдауна и внедрение кассовых аппаратов, а также реформирования налоговой системы. Они обустроили несколько палаток возле Майдана Независимости. На месте также работают правоохранители.