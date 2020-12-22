PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

ФЛП пришли под Дворец Украина — здание окружили правоохранители

Участники акции протеста в защиту ФЛП перекрыли здание, где должен состояться концерт Вечернего квартала. Вечером они подошли к Дворцу Украина, где их уже ждали правоохранители и представители Национальной гвардии.

Митингующие намерены пообщаться с актерами 95-квартала. В результате митинга на ул. Большая Васильковская и ул. Евгения Коновальца образовались пробки.

  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
  • ФОПи прийшли під Палац Україна - будівлю оточили правоохоронці
ФЛП пришли под Дворец Украина — здание окружили правоохранители / 3 фотографии

Читайте: Нужно поддержать бизнес: Гройсман призвал власть пойти на диалог с ФЛП

Протесты предпринимателей в Киеве

22 декабря украинские предприниматели в очередной раз собрались на акцию протеста в столице. Многие из них приезжают из регионов.

ФОПы требуют отмены январского локдауна и внедрение кассовых аппаратов, а также реформирования налоговой системы. Они обустроили несколько палаток возле Майдана Независимости. На месте также работают правоохранители.

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка