Палатки и много полиции: ФЛП снова вышли на протесты в Киеве

22 декабря на Майдане Независимости в Киеве снова проходит митинг ФЛП.

Люди едут в столицу из регионов микроавтобусами, чтобы продемонстрировать неприятие введения правительством кассовых аппаратов. Также митингующие требуют реформирования налоговой системы.

Протестующие установили в центре столицы несколько палаток.

Читайте: Полиция снова подтягивается на Майдан: митинг ФЛП в Киеве

Пока на Майдане Независимости тихо, но правоохранителей в центре города много.

Протесты ФЛП в Киеве

С начала обсуждения введения кассовых аппаратов ФЛП начали активно демонстрировать неприятие таких изменений.

15 декабря они собрались на Майдане Независимости, тогда между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Подробнее о протестах ФЛП в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.