Палатки и много полиции: ФЛП снова вышли на протесты в Киеве
22 декабря на Майдане Независимости в Киеве снова проходит митинг ФЛП.
Люди едут в столицу из регионов микроавтобусами, чтобы продемонстрировать неприятие введения правительством кассовых аппаратов. Также митингующие требуют реформирования налоговой системы.
Протестующие установили в центре столицы несколько палаток.
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Пока на Майдане Независимости тихо, но правоохранителей в центре города много.
Протесты ФЛП в Киеве
С начала обсуждения введения кассовых аппаратов ФЛП начали активно демонстрировать неприятие таких изменений.
15 декабря они собрались на Майдане Независимости, тогда между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.
Подробнее о протестах ФЛП в Киеве читайте на Фактах ICTV.
2020-12-22
Теги: Майдан, Новини Києва, ФЛП