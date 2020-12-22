Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал очередной митинг ФЛП, который 22 декабря вновь проходит на Майдане Независимости в Киеве.

По его словам, власти должны поддержать украинский бизнес, иначе украинскую экономику в ближайшее время будут ждать сложные времена.

— Речь идет о понимании фундаментальных вещей. В свое время у моего правительства была позиция по формированию основ среднего класса. Мы понимали, что стабильность и экономический рост — это предпосылка формирования среднего, независимого качественного класса. А если сейчас правительство и власть не понимают, что это важно, нас ждут сложные времена, — отметил Владимир Гройсман.

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По словам политика, эпизод с предпринимателями и фактический провал политики их поддержки — это лишь часть целой системы глубокого непонимания вещей, которая ведет страну к экономическому пике. И речь идет не только о поддержке бизнеса, но и других представителей среднего класса — учителей, фермеров, врачей, военных.

— Давайте посмотрим на учителя. В 2018 году мы приняли решение о росте зарплат учителей на 70%. Исполнение решения несколько раз уже откладывали. По фермерам. Нужно формировать основу фермерского движения, но вместо этого принимаются нелепые земельные решения, которые отнимают у фермера возможность владеть своей землей, — уточнил бывший премьер-министр.

Владимир Гройсман озвучил три важные составляющие поддержки бизнеса в Украине: доступные кредитные средства, желательно под 0%, реструктуризация налоговых платежей, а также прямые дотации, которые сегодня предлагают правительства большинства стран мира.

Но правительственная программа 5-7-9 таковой не является, ведь вгоняет предпринимателей в дополнительные долги.

— Должен быть нормальный подход, которого я не вижу. Я требую от правительства — соберитесь с людьми, найдите решение, поддержите предпринимателей! Призываю правительство быть адекватным, — подвел итог Владимир Гройсман.

Митинг ФЛП в Киеве

22 декабря ФЛП со всей страны снова собрались на митинг в Киеве.

Они требуют не допустить введения в стране кассовых аппаратов, а также проведение налогового реформирования.

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