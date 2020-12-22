Учасники акції протесту на захист ФОПів перекрили будівлю, де має відбутися концерт Вечірнього кварталу. Увечері вони підійшли до Палацу Україна, де на них уже чекали правоохоронці та представники Національної гвардії.

Мітингувальники мають намір поспілкуватися з акторами 95-кварталу. У результаті мітингу на вул. Велика Васильківська та вул. Євгена Коновальця утворилися затори.











ФОПи прийшли під Палац Україна – будівлю оточили правоохоронці / 3 фотографии

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Протести підприємців у Києві

22 грудня українські підприємці вкотре зібралися на акцію протесту у столиці. Чимало з них приїжджають з регіонів.

ФОПи вимагають скасування січневого локдауну та запровадження касових апаратів, а також реформування податкової системи. Вони облаштували кілька наметів біля Майдану Незалежності. На місці також працюють правоохоронці.