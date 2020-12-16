Полиция снова подтягивается на Майдан: митинг ФЛП в Киеве

Накануне предприниматели устроили массовые митинги в Киеве. Они требовали от властей отменить обязательные кассовые аппараты для ФЛП и ввести более лояльную политику в отношении малого бизнеса. Хотя нардепы пошли на встречу предпринимателям и отложили фискализацию.

Акции накануне переросли в столкновения. Были травмированные как среди активистов, так и правоохранителей.

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По состоянию на утро 17 декабря на Майдане Независимости находятся около 150 активистов. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойно.

За акцией наблюдают правоохранители. Также полиция на станции метро Майдан Независимости останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

Также там установлены три палатки. Демонстранты говорят, что будут оставаться на Майдане до тех пор пока власти не выполнят их требования. Предприниматели отмечают, что кассовых аппаратов не боятся, но опасаются слишком высоких налогов. Также активисты уверяют, что не чувствуют себя защищенными со стороны власти, и хотят, чтобы в Украине приняли ряд законов по защите малого бизнеса.

Экономист Андрей Новак заявил, что организация митингов уже серьезная: людей обеспечивают одинаковым снаряжением, флагами, свозят в столицу автобусами.

— К сожалению, сейчас идет борьба не за интересы ФЛП, а их использование, — отметил Новак.

Протесты ФЛП в Киеве

15 декабря в Киеве предприниматели собрались на митинг с требованиями отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Протесты предпринимателей проходят еще с 16 ноября.

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