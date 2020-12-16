Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Полиция снова подтягивается на Майдан: митинг ФЛП в Киеве

Накануне предприниматели устроили массовые митинги в Киеве. Они требовали от властей отменить обязательные кассовые аппараты для ФЛП и ввести более лояльную политику в отношении малого бизнеса. Хотя нардепы пошли на встречу предпринимателям и отложили фискализацию.

Акции накануне переросли в столкновения. Были травмированные как среди активистов, так и правоохранителей.

Читайте: Во время митинга на Майдане пострадали около 40 полицейских

По состоянию на утро 17 декабря на Майдане Независимости находятся около 150 активистов. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойно.

За акцией наблюдают правоохранители. Также полиция на станции метро Майдан Независимости останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

Также там установлены три палатки. Демонстранты говорят, что будут оставаться на Майдане до тех пор пока власти не выполнят их требования. Предприниматели отмечают, что кассовых аппаратов не боятся, но опасаются слишком высоких налогов. Также активисты уверяют, что не чувствуют себя защищенными со стороны власти, и хотят, чтобы в Украине приняли ряд законов по защите малого бизнеса.

Экономист Андрей Новак заявил, что организация митингов уже серьезная: людей обеспечивают одинаковым снаряжением, флагами, свозят в столицу автобусами.

— К сожалению, сейчас идет борьба не за интересы ФЛП, а их использование, — отметил Новак.

Протесты ФЛП в Киеве

15 декабря в Киеве предприниматели собрались на митинг с требованиями отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. 

Протесты предпринимателей проходят еще с 16 ноября.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве два человека погибли во время пожара в админздании
В Киеве два человека погибли во время пожара в админздании
Митинг ФЛП и падение фонарей на Шулявке: Киев стоит в 9-балльных пробках (КАРТА)
Митинг ФЛП и падение фонарей на Шулявке: Киев стоит в 9-балльных пробках (КАРТА)
Полиция снесла палатки — на Майдане возобновились противостояния
Полиция снесла палатки — на Майдане возобновились противостояния
Первые пострадавшие, драки и палатки на Майдане: как проходит митинг в Киеве
Первые пострадавшие, драки и палатки на Майдане: как проходит митинг в Киеве
Во время митинга на Майдане пострадали около 40 полицейских
Во время митинга на Майдане пострадали около 40 полицейских
Перекрыто движение и повреждено авто: на Шулявском мосту упали фонарные столбы
Перекрыто движение и повреждено авто: на Шулявском мосту упали фонарные столбы
Ради квартиры: в Киеве 78-летнюю бабушку похитили на глазах у внучки
Ради квартиры: в Киеве 78-летнюю бабушку похитили на глазах у внучки
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка