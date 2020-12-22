Колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував черговий мітинг ФОПів, який 22 грудня знову відбувається на Майдані Незалежності у Києві.

За його словами, влада має підтримати український бізнес, інакше українську економіку найближчим часом чекатимуть складні часи.

– Йдеться про розуміння фундаментальних речей. Свого часу у мого уряду була позиція щодо формування основ середнього класу. Ми розуміли, що стабільність і економічне зростання – це передумова формування середнього, незалежного якісного класу. А якщо нині уряд і влада не розуміють, що це важливо, нас чекають складні часи, – зазначив Володимир Гройсман.

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За словами політика, епізод з підприємцями та фактичний провал політики їхньої підтримки – це лише частина цілої системи глибокого нерозуміння речей, яка веде країну до економічного піке. І йдеться не лише про підтримку бізнесу, а й інших представників середнього класу – вчителів, фермерів, лікарів, військових.

– Давайте подивимося на вчителя. У 2018 році ми ухвалили рішення про зростання зарплат вчителів на 70%. Виконання рішення кілька разів вже відкладали. Щодо фермерів. Потрібно формувати основу фермерського руху, але натомість ухвалюються недолугі земельні рішення, які забирають у фермера можливості володіти своєю землею, – уточнив колишній прем’єр-міністр.

Володимир Гройсман озвучив три важливі складові підтримки бізнесу в Україні: доступні кредитні кошти, бажано під 0%, реструктуризація податкових платежів, а також прямі дотації, які сьогодні пропонують уряди більшості країн світу.

Натомість урядова програма 5-7-9 такою не є, адже вводить підприємців додаткові борги.

– Має бути нормальний підхід, якого я не бачу. Я вимагаю від уряду – зберіться з людьми, знайдіть рішення, підтримайте підприємців! Закликаю уряд бути адекватним, – підсумував Володимир Гройсман.

Мітинг ФОПів у Києві

22 грудня ФОПи з усієї країни знову зібралися на мітинг у Києві.

Вони вимагають не допустити запровадження в країні касових апаратів, а аткож проведення податкового реформування.

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