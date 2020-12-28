Пробное ВНО 2021 в Украине состоится 10 апреля. В связи с эпидемиологической угрозой каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Результаты пробного ВНО опубликуют 16 апреля.

Перечень предметов для пробного ВНО таков:

украинский язык,

украинский язык и литература,

история Украины,

математика,

биология,

география,

физика,

химия,

английский, испанский, немецкий и французский языки.

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У участников пробного ВНО будут дополнительные возможности. В частности, они смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы специального сервиса для определения результатов.

Кроме того, в Украинском центре оценивания качества образования подготовят официальные видеокомментарии к задачам пробного ВНО: эксперты подробно проанализируют каждое задание и посоветуют, как получить высокий балл на ВНО.

Старт регистрации на пробное ВНО 2021

С 5 до 19 января включительно будет проходить регистрация на пробное ВНО 2021 в Украине на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. Разница в стоимости связана со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестов и т. д.