5 січня починається реєстрація на пробне ЗНО 2021 в Україні. Триватиме вона до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Вартість пробного ЗНО в 2021 році різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 грн. Різниця в сумі пов’язана з вартістю друку й доставки матеріалів у тому чи тому регіоні, прогнозованою кількістю тестувань тощо.

Саме ж пробне ЗНО 2021 в Україні відбудеться 10 квітня. Через епідеміологічну загрозу кожен учасник зможе вибрати лише один предмет.

Результати пробного ЗНО оприлюднять 16 квітня.

Перелік предметів для пробного ЗНО такий:

українська мова,

українська мова і література,

історія України,

математика,

біологія,

географія,

фізика,

хімія,

англійська, іспанська, німецька та французька мови.

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Учасники пробного ЗНО матимуть додаткові можливості. Зокрема, вони зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО і пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми спеціального сервісу для визначення результатів.

Крім того, в Українському центрі оцінювання якості освіти підготують офіційні відеокоментарі до завдань пробного ЗНО: експерти докладно проаналізують кожне завдання й порадять, як отримати найвищий бал на ЗНО.

Премії за найвищі бали на ЗНО

Українцям платитимуть премії за найвищі бали на ЗНО. Відповідний законопроект схвалив Кабмін 28 грудня.

Учасникам ЗНО, які набрали 200 балів із двох та більше навчальних предметів, платитимуть 5 тис. грн.

Проект закону передбачає виплату 20 одноразових щорічних премій.